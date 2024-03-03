Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайзель наконец-то переехала в Россию. Об этом она заявила во время выступления на Всемирном дне молодежи, сообщает агентство ТАСС. "Я переехала в Россию, потому что это действительно свободная страна", — сказала Кнайсль, добавив, что планирует построить дом на востоке России.
Свободно думать и осбуждать с коллегами и студентами в Европе больше нельзя, считает политик. По словам бывшего министра, в России она чувствует себя как дома.
Экс-министр также заявила о желании остаться в России на ПМЖ. "Я присмотрела место на востоке России, где хотела построить дом", — цитирует ее слова агентство ТАСС. В сентябре 2023 года Кнайсль объявил о переезде в Санкт-Петербург для работы в Центре G. O.R.K.I.
Греция выбрала погашение кредитов вместо помощи фермерам
Страны-кредиторы же, в свою очередь, на эти деньги помогли своим аграриям.
Макрон внес еще больший раскол между странами по вопросам Украины
Президент Франции говорил об отправке войск в качестве военной поддержки.
Стартует новая государственная программа для подготовки управленцев среди участников СВО
Программа « Время героев» это государственная программа, заключающееся в подготовке управленческих кадров из участников СВО, которые будут занимать позиции в государственной и муниципальной власти.
К 2025 году в России построят 29 детских больниц
В России смертность среди младенцев упала на 50%, а смертность среди детей постарше более чем на 50%, данные привела зам министра здравоохранения Евгения Котова.