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Экс-глава МИД Австрии сообщила о полном переезде в нашу страну
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:10

Экс-глава МИД Австрии сообщила о полном переезде в нашу страну

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайзель наконец-то переехала в Россию. Об этом она заявила во время выступления на Всемирном дне молодежи, сообщает агентство ТАСС. "Я переехала в Россию, потому что это действительно свободная страна", — сказала Кнайсль, добавив, что планирует построить дом на востоке России.

Свободно думать и осбуждать с коллегами и студентами в Европе больше нельзя, считает политик. По словам бывшего министра, в России она чувствует себя как дома.

Экс-министр также заявила о желании остаться в России на ПМЖ. "Я присмотрела место на востоке России, где хотела построить дом", — цитирует ее слова агентство ТАСС. В сентябре 2023 года Кнайсль объявил о переезде в Санкт-Петербург для работы в Центре G. O.R.K.I.

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