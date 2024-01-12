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В центре Москвы произошло возгорание в ресторане True Cost
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 23:06

В центре Москвы произошло возгорание в ресторане True Cost

В результате возгорания в ресторане True Cost на улице Большая Дмитровка в центре Москвы были эвакуированы более 50 человек.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, огонь начался на втором этаже в кухне ресторана. В результате возгорания наблюдается значительное задымление, а площадь огня оценивается примерно в 20 метров.

На место происшествия уже прибыли пожарные, и в настоящее время идет активный процесс тушения. По предварительным данным, никто из присутствовавших не пострадал.

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