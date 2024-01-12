В результате возгорания в ресторане True Cost на улице Большая Дмитровка в центре Москвы были эвакуированы более 50 человек.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, огонь начался на втором этаже в кухне ресторана. В результате возгорания наблюдается значительное задымление, а площадь огня оценивается примерно в 20 метров.

На место происшествия уже прибыли пожарные, и в настоящее время идет активный процесс тушения. По предварительным данным, никто из присутствовавших не пострадал.