В результате возгорания в ресторане True Cost на улице Большая Дмитровка в центре Москвы были эвакуированы более 50 человек.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, огонь начался на втором этаже в кухне ресторана. В результате возгорания наблюдается значительное задымление, а площадь огня оценивается примерно в 20 метров.
На место происшествия уже прибыли пожарные, и в настоящее время идет активный процесс тушения. По предварительным данным, никто из присутствовавших не пострадал.
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