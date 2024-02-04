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Google успешно решила проблему критической ошибки хранения данных в смартфонах Pixel
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:29

Google успешно решила проблему критической ошибки хранения данных в смартфонах Pixel

Эта проблема вызывала сбои в работе приложений, проблемы с доступом к данным во внутренней памяти, а также нестабильную работу хранилища. Компания предоставила временное исправление, доступное пользователям для применения без потери данных, при условии активации отладки по USB и последующем отключении режима разработчика.

В настоящее время Google работает над постоянным исправлением данной проблемы, о предоставлении дополнительной информации по исправлению сообщит позднее. Тем временем пользователи, не желающие использовать временное исправление, могут вернуться к предыдущей версии обновления системы Google Play, сбросив настройки своих телефонов Pixel, сообщает Ferra.Ru.

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