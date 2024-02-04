Google успешно решила проблему критической ошибки хранения данных в смартфонах Pixel

Эта проблема вызывала сбои в работе приложений, проблемы с доступом к данным во внутренней памяти, а также нестабильную работу хранилища. Компания предоставила временное исправление, доступное пользователям для применения без потери данных, при условии активации отладки по USB и последующем отключении режима разработчика.
В настоящее время Google работает над постоянным исправлением данной проблемы, о предоставлении дополнительной информации по исправлению сообщит позднее. Тем временем пользователи, не желающие использовать временное исправление, могут вернуться к предыдущей версии обновления системы Google Play, сбросив настройки своих телефонов Pixel, сообщает Ferra.Ru.
Биологи из Швеции и США выявили распространенную причину развития аутоиммунных болезней у женщин
Связь между развитием ряда аутоиммунных заболеваний и активностью гена Xist была выявлена. Этот ген ответственен за блокировку одной из двух женских Х-хромосом в клетках.
Nature: некоторые движения иммунных клеток позволяют им атаковать протоки печени
В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, установлено, что иммунные клетки, особенно CD8+T-клетки, могут изменять свой цитоскелет, чтобы атаковать желчные протоки печени. Этот процесс играет роль в развитии первичного билиарного холангита (ПБХ), характеризующегося атакой иммунной системы на желчные пути печени.
Вильфанд предупредил о том, что февраль может оказаться не таким теплым, как ожидают многие
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, призвал не спешить радоваться прогнозам о тепле, подчеркнув, что хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, погода может быть крайне нестабильной, с резкими потеплениями и похолоданиями.
Telegram выпустил крупное обновление с десятью нововведениями
Обновление включает улучшения в разделе "Избранное", предоставляя пользователям различные способы взаимодействия, такие как просмотр отдельных чатов, групп и каналов, разметку сообщений тегами и удобный доступ к сохраненным сообщениям.