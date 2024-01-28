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Google объявляет о запуске функций (ИИ) и генерации текста в своем браузере Chrome
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 20:08

Google объявляет о запуске функций (ИИ) и генерации текста в своем браузере Chrome

Сначала новые функции искусственного интеллекта (ИИ) будут доступны пользователям Chrome в США, и для их активации потребуется перейти в раздел "Экспериментальный искусственный интеллект" в настройках приложения.

Эти обновления будут внедрены в версии Chrome 121 для операционных систем Windows и macOS. В результате этого пользователи смогут автоматически группировать вкладки в браузере по темам с использованием ИИ. Кроме того, в будущих обновлениях Chrome появится функция генерации текста с помощью ИИ, что облегчит написание обзоров, составление официальных приглашений и формулирование запросов в официальные органы.

Дополнительно, в настройках браузера Chrome будет добавлена функция создания тем с применением ИИ, который будет настраивать фон в соответствии с обоями, временем суток и предпочтениями пользователя, сообщает Astera.

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