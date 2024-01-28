Google объявляет о запуске функций (ИИ) и генерации текста в своем браузере Chrome

Сначала новые функции искусственного интеллекта (ИИ) будут доступны пользователям Chrome в США, и для их активации потребуется перейти в раздел "Экспериментальный искусственный интеллект" в настройках приложения.
Эти обновления будут внедрены в версии Chrome 121 для операционных систем Windows и macOS. В результате этого пользователи смогут автоматически группировать вкладки в браузере по темам с использованием ИИ. Кроме того, в будущих обновлениях Chrome появится функция генерации текста с помощью ИИ, что облегчит написание обзоров, составление официальных приглашений и формулирование запросов в официальные органы.
Дополнительно, в настройках браузера Chrome будет добавлена функция создания тем с применением ИИ, который будет настраивать фон в соответствии с обоями, временем суток и предпочтениями пользователя, сообщает Astera.
Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии
Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле
Один из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.
МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами
Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.
Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ
Организаторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.