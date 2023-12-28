Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.12.2023 : 91,7051
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.12.2023 : 101,3451
Монако без пельменей: Головин рассказал о том, по чему скучает вне России
  1. Главная
  2. Спорт
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:41

Монако без пельменей: Головин рассказал о том, по чему скучает вне России

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился с журналистами тоской по родине. В своем интервью он особенно акцентировал внимание на национальной кухне, объявив о том, что ему очень не хватает настоящих русских пельменей.

- Не хватает нашего менталитета, наших людей, русских людей, не хватает открытости нашей. Здесь люди по-другому мыслят, это не плохо, просто это не так, как мне привычно, - рассказал Головин.

До этого футболист делился переживаниями из-за российских санкций. По его словам, у спортсменов нет желания играть за очки или квалификацию, а значит, нет и мотивации к победам, спортивного интереса. Напомним, что Головин перешел в «Монако» еще в 2018 году.

Мир

Акула напала на сёрфера в Новом Южном Уэльсе, Австралия

Акула напала на сёрфера в Новом Южном Уэльсе, Австралия

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии акула атаковала подростка, занимавшегося сёрфингом.

Читать полностью
Трагедия в Турции: Посольство России в Анкаре не имеет данных о пострадавших согражданах

Трагедия в Турции: Посольство России в Анкаре не имеет данных о пострадавших согражданах

По предварительной информации, среди жертв и пострадавших нет россиян.

Читать полностью

Общество

Минимум сто тысяч: О каком доходе мечтают россияне

Минимум сто тысяч: О каком доходе мечтают россияне

Такие результаты показал опрос, проведенный отечественным ведомством.

Читать полностью
Не яйцом единым: найден еще один продукт, цена на который взлетела в разы

Не яйцом единым: найден еще один продукт, цена на который взлетела в разы

«Золотым» стало еще и оливковое масло: в Санкт-Петербурге оно подорожало на 50% и это не предел.

Читать полностью

Новости