Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился с журналистами тоской по родине. В своем интервью он особенно акцентировал внимание на национальной кухне, объявив о том, что ему очень не хватает настоящих русских пельменей.

- Не хватает нашего менталитета, наших людей, русских людей, не хватает открытости нашей. Здесь люди по-другому мыслят, это не плохо, просто это не так, как мне привычно, - рассказал Головин.

До этого футболист делился переживаниями из-за российских санкций. По его словам, у спортсменов нет желания играть за очки или квалификацию, а значит, нет и мотивации к победам, спортивного интереса. Напомним, что Головин перешел в «Монако» еще в 2018 году.