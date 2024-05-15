Единый день голосования (ЕДГ) в 2024 году состоится 8 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"8 сентября у нас Единый день голосования",﻿ - сказала Памфилова.

Из обновлённой информации о составе правительства Российской Федерации стало известно, что четыре действующих губернатора из различных регионов стали его членами. Это означает, что осенью гражданам этих четырёх областей предстоит вновь выбирать глав своих регионов.

Кроме того, ещё в пяти регионах должны пройти выборы, что может привести к изменению даты ЕДГ. Однако, как подчеркнула глава ЦИК, день проведения выборов должен быть определён до 8 июля текущего года.

Фото: kremlin.ru/Администрация президента России ( Creative Commons Attribution 3.0)