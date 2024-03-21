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Мужчина из Великобритании обнаружил рекордный золотой самородок, оцененный в 3,5 миллиона рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:55

Мужчина из Великобритании обнаружил рекордный золотой самородок, оцененный в 3,5 миллиона рублей

Ричард Брок, 67-летний кладоискатель из графства Сомерсет, случайно наткнулся на золотой самородок во время экспедиции в графстве Шропшир. Его старый металлоискатель, несмотря на неисправности, помог ему обнаружить эту ценную находку. Самородок весом 64,8 грамма превзошел предыдущий рекордный вес в 54 грамма.

Найденный самородок скоро поступит на аукцион, где его стоимость эксперты оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов.

Этот случай стал одной из самых значимых находок в Великобритании за последние годы, особенно учитывая, что обычно крупные золотые самородки находят в Шотландии и Уэльс, сообщает SM.News.

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