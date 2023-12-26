Главы МИД России и Ирана обсудили вопросы двухсторонних отношений

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Южном Кавказе, сообщает ТАСС.
В ходе разговора стороны затронули последние события в регионе, а также обсудили сотрудничество и региональные вопросы. Министр Абдоллахиан выразил поддержку усилиям по достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув важность мира и стабильности в регионе.
Лавров, в свою очередь, подтвердил признание территориальной целостности Ирана, выразив искреннее уважение со стороны России к этому принципу.
Ранее иранское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах российского посольства в связи с заявлением Российско-арабского форума сотрудничества относительно спорного вопроса о принадлежности островов в Персидском заливе. В ответ Лавров подтвердил непоколебимую позицию России в признании территориальной целостности Ирана.
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