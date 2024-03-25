Компания Xiaomi анонсировала новый продукт - доступные по цене смарт-очки Mijia Smart Audio

Продукт представляет собой комбинацию стильного дизайна и функциональности, с фокусом на качестве звука. Очки оснащены ультразвуковыми динамиками, обеспечивающими передачу звука через воздух в ушные каналы пользователя.

Они также обладают функцией защиты от утечки звука, обеспечивая конфиденциальность разговоров. Смарт-очки поддерживают различные режимы использования, включая воспроизведение музыки, телефонные звонки и ожидание, с общей автономностью до 10 часов. Управление осуществляется через сенсорные зоны и голосовые команды с помощью китайского ИИ-ассистента. Mijia Smart Audio поступят в продажу в Китае по цене около 5,9 тыс. рублей 27 апреля 2024 года, сообщает Газета.Ру.