Компания Xiaomi анонсировала новый продукт - доступные по цене смарт-очки Mijia Smart Audio

Продукт представляет собой комбинацию стильного дизайна и функциональности, с фокусом на качестве звука. Очки оснащены ультразвуковыми динамиками, обеспечивающими передачу звука через воздух в ушные каналы пользователя.
Они также обладают функцией защиты от утечки звука, обеспечивая конфиденциальность разговоров. Смарт-очки поддерживают различные режимы использования, включая воспроизведение музыки, телефонные звонки и ожидание, с общей автономностью до 10 часов. Управление осуществляется через сенсорные зоны и голосовые команды с помощью китайского ИИ-ассистента. Mijia Smart Audio поступят в продажу в Китае по цене около 5,9 тыс. рублей 27 апреля 2024 года, сообщает Газета.Ру.
Зеленский обвинил в совершении теракта российские спецслужбы
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в своём Telegram-канале к собственным гражданам по поводу теракта в Крокусе. Он не выразил соболезнования семьям, не cказал ни одного слова сочувствия. Зеленский обвинил в совершении теракта российские спецслужбы.
Европейские ювелиры не могут выполнять работу из-за санкций против России
Теперь в страны не поступают алмазы из РФ.
"За рулем" выделил самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы
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Археологи обнаружили первые доказательства существования крымской Хазарии
Археологи из Института археологии Крыма РАН обнаружили в окрестностях Симферополя курганы VIII века, принадлежавшие хазарской аристократии.