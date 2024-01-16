Solos представила инновационные "умные" очки AirGo 3, базирующиеся на технологии ChatGPT и обладающие функцией перевода на различные языки. Устройство использует передовую систему обработки естественного языка, обеспечивая точный перевод в режиме реального времени. Пользователи могут не только понимать иностранные языки, но и общаться на них.

AirGo 3 предоставляет несколько режимов перевода, включая "групповой режим" для участия в обсуждениях с несколькими пользователями, "режим прослушивания" для бесед между двумя людьми и "текстовый режим" для конвертации переведенных сообщений в текст с использованием приложения Solos для смартфонов.

Очки также обладают USB-C зарядкой, сенсорным датчиком управления громкостью, водонепроницаемостью IP67, возможностью установки линз по рецепту и автономностью работы до 10 часов. Стоимость AirGo 3 начинается от 199 долларов, сообщает Российская Газета.