Офтальмолог Шилова высказала мнение о спецочках с желтым фильтром для работы за компьютером

Офтальмолог Татьяна Шилова высказала мнение о спецочках с желтым фильтром для работы за компьютером, подчеркивая, что их положительное воздействие на зрение не доказано. Хотя такие очки могут быть удобными, врач не предоставляет абсолютной рекомендации, отмечая отсутствие гарантий в том, что они существенно облегчат работу за компьютером при длительных периодах использования.

Она указывает на возможность уменьшения синего света и увеличения контрастности, делая экран более читаемым, но отмечает, что польза от таких очков остается недостаточно доказанной. Шилова придерживается мнения, что более надежным способом поддержания зрения является выполнение упражнений для глазных мышц, правильная организация рабочего места и настройка яркости экрана для уменьшения синего спектра, сообщает МедЗдрав.Инфо.