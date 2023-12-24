Офтальмолог Шилова высказала мнение о спецочках с желтым фильтром для работы за компьютером

Офтальмолог Татьяна Шилова высказала мнение о спецочках с желтым фильтром для работы за компьютером, подчеркивая, что их положительное воздействие на зрение не доказано. Хотя такие очки могут быть удобными, врач не предоставляет абсолютной рекомендации, отмечая отсутствие гарантий в том, что они существенно облегчат работу за компьютером при длительных периодах использования.
Она указывает на возможность уменьшения синего света и увеличения контрастности, делая экран более читаемым, но отмечает, что польза от таких очков остается недостаточно доказанной. Шилова придерживается мнения, что более надежным способом поддержания зрения является выполнение упражнений для глазных мышц, правильная организация рабочего места и настройка яркости экрана для уменьшения синего спектра, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали
Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали, с индексами D1 (туризм) и D2 (деловые цели), начиная с января 2024 года. Оба типа виз позволяют пребывать в стране до 60 дней.
Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи северной части Дании
Тысячи ботинок, а также другие товары, оказались выброшены на пляжи северной части Дании в результате потери 46 контейнеров с судна Maersk, следовавшего из Бремерхафена в Гданьск, из-за шторма "Пиа".
Австралийские ученые провели исследование по прерывистому сну после употребления спиртных напитков
Согласно данным, представленным на портале Science Alert, употребление алкоголя перед сном сначала расслабляет и замедляет взаимосвязь нервных клеток, однако через несколько часов организм переходит в более активную стадию обработки алкоголя, что приводит к нарушениям сна.
Ученые из МГУ: нерегулярная продолжительность сна является фактором, связанным с развитием деменции
Доктор медицинских наук Зухра Павлова отметила, что не только само количество сна, но и его постоянство имеют значение. Результаты исследования, в котором участвовало 826 человек в течение двух десятилетий, подчеркивают, что неправильное чередование продолжительности сна может негативно сказаться на здоровье мозга.