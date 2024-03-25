В Проектном офисе развития Арктики были представлены древние солнцезащитные очки, используемые жителями Арктики

Очки, известные как нганасанские очки, отличались от современных солнцезащитных очков использованием узких прорезей вместо стекол, что позволяло защитить глаза от сильного солнечного света и блеска снега.
Жители Арктики применяли эти очки всего несколько месяцев в году весной, когда солнце становилось особенно ярким, и без защиты глаз было опасно находиться на открытой местности из-за возможных воспалений глаз.
Нганасанские очки традиционно изготавливались из различных материалов, включая дерево, кости, бивень моржа и рога северного оленя. Они формировались по лицу владельца, с узкими горизонтальными прорезями впереди для прохода света. Иногда внутрь очков наносилась сажа, чтобы уменьшить блики.
Ширина прорезей влияла как на количество света, проникающего в очки, так и на остроту зрения, при этом большие прорези обеспечивали широкое поле зрения, сообщает Газета.Ру.
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