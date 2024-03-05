Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.03.2024 : 91,3534
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.03.2024 : 99,1061
На севере Москвы подростки изнасиловали девушку 14-и лет
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:42

На севере Москвы подростки изнасиловали девушку 14-и лет

В Москве в доме на улице Вокзальный переулок произошло изнасилование 14-летней девушки, как сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, подростки находились в нетрезвом состоянии. Оба подростка 2006 года рождения подвергали знакомую разным действиям сексуального характера в московской квартире на севере города.

На данный момент все фигуранты уголовного дела задержаны, против них выдвинуто два обвинения: изнасилование и насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней. Сейчас проводятся экспертизы, в результате которых изберут меру наказания для обвиняемых.

Мир

Сингапур борется с массовым нашествием выдр

Сингапур борется с массовым нашествием выдр

Увеличилась более чем вдвое популяция гладкошерстных выдр с 2019 года.

Читать полностью
В Пекине открылось Всекитайское собрание

В Пекине открылось Всекитайское собрание

На повестке проблем: снижение объемов внешней торговли, долги местных властей, стареющее население и безработица среди молодежи.

Читать полностью

Общество

Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны

Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны

В Приморском крае, Татарстане, Самарской и Саратовской областях специалисты прогнозируют наиболее холодную погоду

Читать полностью
В честь 8 марта почти все парковки Москвы будут бесплатны, сообщил Сергей Собянин

В честь 8 марта почти все парковки Москвы будут бесплатны, сообщил Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в личном Telegram-канале, что 8-9 марта все парковки всех улиц без исключения будут работать бесплатно.

Читать полностью

Новости