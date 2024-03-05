На севере Москвы подростки изнасиловали девушку 14-и лет

В Москве в доме на улице Вокзальный переулок произошло изнасилование 14-летней девушки, как сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, подростки находились в нетрезвом состоянии. Оба подростка 2006 года рождения подвергали знакомую разным действиям сексуального характера в московской квартире на севере города.
На данный момент все фигуранты уголовного дела задержаны, против них выдвинуто два обвинения: изнасилование и насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней. Сейчас проводятся экспертизы, в результате которых изберут меру наказания для обвиняемых.
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