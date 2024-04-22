Российские исследователи, впервые в своей работе, обнаружили, что чрезмерная восприимчивость к чужому мнению у девочек-подростков с расстройствами пищевого поведения (РПП) может повышать риски самоповреждений. Это следует из результатов опроса, проведенного среди лиц в возрасте от 13 до 17 лет, включая подростков, находящихся на лечении в стационаре. Исследователи, в том числе специалисты МГППУ, Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой, Института психологии РАН, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, и образовательного центра "Протон", провели анализ поведения девочек-подростков, страдающих анорексией, булимией и другими типами РПП.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Consortium Psychiatricum, показали, что девочки с РПП, особенно в сочетании с депрессивными расстройствами, чаще прибегают к самоповреждениям, таким как порезы. Индекс массы тела этих подростков обычно был ниже. По словам профессора Наталии Польской, представленных пресс-службой МГППУ, страх отвержения и высокая межличностная чувствительность сильно связаны с этим явлением.
Исследователи также обнаружили, что самоповреждения сопровождались экстремальными методами похудения, такими как голодание и чрезмерные физические нагрузки, которые не были направлены на соответствие социальным нормам, а скорее на причинение физического вреда самой себе.
Эта работа поможет улучшить подходы к лечению РПП и сопутствующих им расстройств, исходя из выявленных связей между восприимчивостью к чужому мнению и самоповреждениями, сообщает ТАСС.
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