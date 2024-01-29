В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла в квартире пока ее отец спал

В Екатеринбурге в квартире погибла двухлетняя девочка, где она проживала с отцом, старшими братом и сестрой. Вечером минувшего воскресенья дети играли и смотрели телевизор, в то время как отец уснул, а мать находилась на работе.
Предварительно установлено, что ребенка могла убить электротравма. После пробуждения отец обнаружил дочь без сознания, надел на нее верхнюю одежду и доставил к матери на работу, откуда вызвали скорую помощь. Несмотря на прибытие бригады "скорой", девочка была констатирована мертвой. Семья, в которой произошла трагедия, не состоит на учете. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку по данному случаю. Точная причина смерти устанавливается по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщает РИА Новости.
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