В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла в квартире пока ее отец спал

В Екатеринбурге в квартире погибла двухлетняя девочка, где она проживала с отцом, старшими братом и сестрой. Вечером минувшего воскресенья дети играли и смотрели телевизор, в то время как отец уснул, а мать находилась на работе.

Предварительно установлено, что ребенка могла убить электротравма. После пробуждения отец обнаружил дочь без сознания, надел на нее верхнюю одежду и доставил к матери на работу, откуда вызвали скорую помощь. Несмотря на прибытие бригады "скорой", девочка была констатирована мертвой. Семья, в которой произошла трагедия, не состоит на учете. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку по данному случаю. Точная причина смерти устанавливается по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщает РИА Новости.