Эксперт в области диетологии и фитотерапии, Татьяна Залетова, рассказала о полезных свойствах имбирных напитков в интервью радио Sputnik. Она подчеркнула, что помимо широко известного эффекта облегчения простуды, имбирь может оказывать значительное воздействие на лечение более серьезных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка.
Залетова подчеркнула, что противовоспалительные свойства имбиря распространяются не только на ротовую полость, но и на желудочно-кишечный тракт. Она также отметила, что добавление лимона и меда к имбирному напитку усиливает его лечебные свойства, обеспечивая противовоспалительное действие и поддерживая иммунитет.
Эксперт также выделила положительное воздействие имбиря при атеросклерозе и избыточной массе тела, подчеркнув его способность предотвращать образование бляшек в сосудах и стимулировать обменные процессы в организме.
Тем не менее, Залетова предостерегла от избыточного потребления имбиря, указав на возможное раздражение желудочно-кишечного тракта и риск аллергических реакций. Она рекомендует начинать с небольших доз и постепенно увеличивать их, следя за реакцией организма.
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