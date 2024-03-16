Ученые предупреждают о потенциальной опасности взаимодействия с ИИ-"призраками" ушедших близких

Разработки в области искусственного интеллекта позволяют создавать цифровые аватары людей на основе их данных, что может привести к возникновению галлюцинаций и психоза у скорбящих.

Психотерапевты призывают использовать такие технологии осторожно и временно, чтобы избежать развития эмоциональной зависимости.

Нейросети могут давать неуместные ответы, ранящие человека в горе, а также предлагать вредные действия. Ученые подчеркивают необходимость развития способности переживать утрату без использования ИИ, поскольку человечество еще не готово полностью осознать потенциальные риски подобных технологий, сообщает Газета.Ру.