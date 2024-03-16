Ученые предупреждают о потенциальной опасности взаимодействия с ИИ-"призраками" ушедших близких

Разработки в области искусственного интеллекта позволяют создавать цифровые аватары людей на основе их данных, что может привести к возникновению галлюцинаций и психоза у скорбящих.
Психотерапевты призывают использовать такие технологии осторожно и временно, чтобы избежать развития эмоциональной зависимости.
Нейросети могут давать неуместные ответы, ранящие человека в горе, а также предлагать вредные действия. Ученые подчеркивают необходимость развития способности переживать утрату без использования ИИ, поскольку человечество еще не готово полностью осознать потенциальные риски подобных технологий, сообщает Газета.Ру.
LOT Polish Airlines начала выполнять регулярные полеты между Варшавой и Ташкентом
Первый рейс состоялся 13 марта с использованием самолета Boeing 737 MAX 8 и занял около 6 часов.
Рыбак в Норвегии столкнулся в море с китом, который выглядел как воздушный шар
Норвежский рыбак Даг Рюдланд был шокирован, обнаружив огромного мертвого горбатого кита, напоминающего воздушный шар, в море к северу от острова Антойя. Размеры кита оценили в 15 метров и 40 тонн.
Ученые разработали новую методику борьбы с бактериями без применения антибиотиков
Ученые из Университета Пенсильвании и Стэнфордского университета разработали инновационный подход к уничтожению патогенных бактерий, опубликованный на портале TechnologyNetWorks.
Врачи изложили факторы, вызывающие ночные походы в туалет для мочеиспускания
Несмотря на то, что ночные походы в туалет часто связаны с доброкачественной гиперплазией предстательной железы у мужчин старше 70 лет, проблема также становится актуальной для молодых людей из-за современного ритма жизни.