Вся критическая инфраструктура в Харькове разрушена. Трансформаторные подстанции и ТЭЦ города получили серьезные разрушения в результате ударов ВКС России. И у властей нет ответа на вопрос, как долго будут идти восстановительные работы.
Это признал глава города Игорь Терехов. "Ремонтные бригады работают, но очень серьезные разрушения, разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ", — сказал глава города в эфире украинского СМИ. Он также упомянул, что российские военные используют "новые снаряды" большего радиуса действия.
Сейчас две сотни тысяч потребителей города, находящегося пока под контролем Киева, получают электричество только по расписанию.
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