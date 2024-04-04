Около 80% опрошенных немцев недовольны политикой правящей в ФРГ коалиции

Порядка 80% жителей Германии недовольны действиями правящей в ФРГ коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD.По его информации, 78% респондентов в той или иной степени не удовлетворены работой правительства ФРГ. При этом 21% респондентов высказал противоположную точку зрения. Большинство сторонников "зеленых" (55%) и СДПГ (54%) положительно оценивают работу правительства. Сторонники оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) (92%), партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) (95%) и "Альтернативы для Германии" (99%) высказывают почти полностью отрицательное мнение.В то же время большинство немцев положительно оценивают работу министра обороны ФРГ Бориса Писториуса: 54% довольны его действиями. Политикой канцлера ФРГ Олафа Шольца довольны лишь 22% опрошенных, 75% не удовлетворены его работой.Рейтинг политических партий по-прежнему возглавляет блок ХДС/ХСС с 30% голосов избирателей. На втором месте партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - за нее готовы проголосовать 18% опрошенных (минус 1 п. п.). Партия Шольца - СДПГ - получила бы 15% (минус 1 п. п.), "зеленые" также набрали бы 15%. За Свободную демократическую партию Германии проголосовали бы лишь 4% (минус 1 п. п.). Партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) набрала бы 5% (минус 1 п. п.), а Левая партия - только 3% (без изменений).Опрос проводился со 2 по 3 апреля. В нем приняли участие 1 304 человека.