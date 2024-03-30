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В Берлине и других городах ФРГ начались пасхальные марши мира
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:42

В Берлине и других городах ФРГ начались пасхальные марши мира

Традиционные пасхальные марши мира начались в нескольких городах Германии, включая Берлин. Организаторы планируют провести демонстрации, митинги и велопробеги более чем в 100 населенных пунктах страны к католической Пасхе.

В этом году основными темами мероприятий являются конфликты на Украине и Ближнем Востоке. В Берлине демонстрация, участники которой выступили против поставок оружия Украине и втягивания ФРГ в конфликт, собрала несколько тысяч человек. Перед началом акции на аллее имени Карла Маркса собралось около 1 тыс. участников, которые требовали от правительства ФРГ более активных усилий для мирного урегулирования конфликтов в мире, включая Украину, а также сокращение военных расходов, сообщает ТАСС.

Организация Vitsche, объединяющая украинцев в Германии, проводит альтернативный пасхальный марш. Партия "Альтернатива для Германии" также планирует демонстрацию в Дрездене 1 апреля в поддержку мира на Украине и Ближнем Востоке, выступая за дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

История пасхальных маршей началась в Великобритании в 1950-х годах как протест против распространения атомного оружия в период холодной войны. В Германии первые подобные акции состоялись в 1960-х годах, когда немцы выступали против войн во Вьетнаме и в Персидском заливе, а также против бомбардировок Югославии авиацией НАТО. С развалом железного занавеса популярность таких маршей в Европе значительно снизилась.

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