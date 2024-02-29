Молодая пара из Германии подала в суд на отель на острове Маврикий из-за узкой кровати в их номере

Пара заявила, что кровать шириной всего 140 сантиметров не соответствует стандартам комфорта для отеля категории "5 звезд".
Ожидается, что суд рассмотрит их иск и возможно предоставит компенсацию за неудобства, которые они испытали во время пребывания. Немецкая Фемида поддерживает истцов в этом вопросе, сообщает Актуальные Новости.
Компания Apple собирается изменить название своей учетной записи Apple ID на Apple Account
Этот ребрендинг, возможно, произойдет в этом году, с выпуском обновлений iOS 18 и macOS 15. Новое название также будет отображаться в приложениях и сервисах Apple.
В Китае появилась возможность взять в аренду Apple Vision Pro с возможностью выкупа
Местные предприниматели нашли способ извлечь выгоду из интереса к новому гаджету, организовав "прокат" дорогостоящего устройства. На торговых площадках предлагаются услуги аренды в крупных городах Китая, с ценами от $13 в час до $200 за сутки.
Ученые: употребление алкоголя перед сном снижает когнитивные функции мозга
Исследование включило употребление добровольцами алкогольных или безалкогольных напитков перед сном на протяжении трех ночей с последующим анализом при помощи полисомнографии (ПСГ).
В РФ планируют создать Ассоциацию туристических агрегаторов
Ассоциация туристических агрегаторов объединит онлайн-сервисы покупки билетов и бронирования отелей. Ее целью является формирование эффективного взаимодействия основных участников онлайн-рынка путешествий, а также поддержка и развитие отрасли.