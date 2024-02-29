Молодая пара из Германии подала в суд на отель на острове Маврикий из-за узкой кровати в их номере

Пара заявила, что кровать шириной всего 140 сантиметров не соответствует стандартам комфорта для отеля категории "5 звезд".

Ожидается, что суд рассмотрит их иск и возможно предоставит компенсацию за неудобства, которые они испытали во время пребывания. Немецкая Фемида поддерживает истцов в этом вопросе, сообщает Актуальные Новости.