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Молодая пара из Германии подала в суд на отель на острове Маврикий из-за узкой кровати в их номере
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:36

Молодая пара из Германии подала в суд на отель на острове Маврикий из-за узкой кровати в их номере

Пара заявила, что кровать шириной всего 140 сантиметров не соответствует стандартам комфорта для отеля категории "5 звезд".

Ожидается, что суд рассмотрит их иск и возможно предоставит компенсацию за неудобства, которые они испытали во время пребывания. Немецкая Фемида поддерживает истцов в этом вопросе, сообщает Актуальные Новости.

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