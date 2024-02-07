Ученые изучили обломки астероида, упавшего в Германии

21 января 2024 года в Германии над Берлином взорвался метеорит редкого класса, известный как "обрит". Ученые изучили обломки этого астероида, подтвердив его тип и минералогический состав.
Обриты, названные в честь деревни Обрес во Франции, являются очень редкими, составляя менее 1% всех падающих метеоритов. Их трудно обнаружить из-за сходства с земными камнями и характерным составом, включающим магниевые силикаты, ообщает Газета.Ру.
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