Более 60% граждан Германии считают, что политика федерального правительства лишь углубляет идеологические разногласия в обществе. Эту информацию предоставила газета Welt am Sonntag, ссылаясь на опрос, проведенный институтом Insa по заказу объединения малого и среднего бизнеса (MIT), являющегося частью оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

По результатам опроса 64% респондентов утверждают, что политика правительства Германии скорее всего приведет к углублению социальных разногласий в стране. В то время как 18% считают, что действия правительства канцлера Олафа Шольца не окажут влияния на данную ситуацию, а 4% полагают, что они, наоборот, будут способствовать уменьшению социальных различий.

Председатель MIT, Гитта Коннеман, отметила, что большинство граждан чувствует себя невидимыми, и политика текущей коалиции серьезно проверяет единство общества. Она также отметила, что праворадикальные партии, такие как "Альтернатива для Германии", выигрывают от подобной ситуации, сообщает ТАСС.

Согласно социологическим данным, прежде всего сторонники консервативной правой политики обвиняют федеральное правительство в углублении разногласий в стране, придерживаясь такого мнения 82% опрошенных. Среди левых центристов 56% респондентов также видят вину правительства в этом процессе.

Опрос был проведен с 12 по 15 января и в нем приняли участие 1 002 человека.