Члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) выступили с предложением добавить в список санкций против России еще одно ограничение. Речь идет о химическом сырье на основе природного газа. Депутаты уже обратились с предложением к правительству Германии.

- Как федеральное правительство оценивает возможность повышения пошлин на импорт российского химического сырья на основе природного газа в ЕС? - поинтересовались парламентарии.

Еще одним вопросом стало введение других мер по ограничению импорта российского химического сырья на основе природного газа в ЕС.

- Окажут ли эти меры, по мнению федерального правительства, негативное влияние на мировое продовольствие? - было указано в сообщении.

В любом случае, авторы документа обратились в кабмин в ФРГ, какие меры возможно принять против российского сельскохозяйственного сектора.