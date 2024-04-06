Члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) выступили с предложением добавить в список санкций против России еще одно ограничение. Речь идет о химическом сырье на основе природного газа. Депутаты уже обратились с предложением к правительству Германии.
- Как федеральное правительство оценивает возможность повышения пошлин на импорт российского химического сырья на основе природного газа в ЕС? - поинтересовались парламентарии.
Еще одним вопросом стало введение других мер по ограничению импорта российского химического сырья на основе природного газа в ЕС.
- Окажут ли эти меры, по мнению федерального правительства, негативное влияние на мировое продовольствие? - было указано в сообщении.
В любом случае, авторы документа обратились в кабмин в ФРГ, какие меры возможно принять против российского сельскохозяйственного сектора.
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