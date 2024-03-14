Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт выступила в парламенте с резким заявлением по поводу поставок крылатых ракет Taurus на Украину. По ее словам, в этом случае Германия окажется в уязвимом положении, а Россия будет считать страну стороной конфликта с Киевом.

- Вы все сошли с ума? - спросила политик во время своего выступления. - Весь мир за исключением германского политического пузыря знает, что Украина не может выиграть эту войну.

При этом Вагенкнехт напомнила, что происходящее - не шутки, и в конкретный момент на фронте гибнут люди.

- То, что вы тут по халатности ставите на кон, - это безопасность, а в худшем случае жизни миллионов жителей Германии, - подчеркнула она. - Опомнитесь, пока не поздно.

Политик уверена, что поставка ракет автоматически переведет Германию в статус воюющей стороны, что будет чревато для безопасности страны.