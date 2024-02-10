Канцлер Германии Олаф Шольц критически отнесся к интервью президента России Владимира Путина. Свое мнение он постарался донести до президента Джо Байдена.

- Мы увидели смехотворное интервью Путина, - сообщил Шольц. - Он всегда говорит много лжи об истории этой войны.

Канцлер продублировал свои высказывания и на персональной странице в соцсети, а также дополнил спич словами поддержки Украины. Однако в интернете текст в основном вызвал негодование пользователей. В своих комментариях они потребовали от Шольца не позорить Германию и перестать быть марионеткой США.