Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 90,8901
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 97,9364
Экономика Германии слабеет, а впереди страну ждут еще большие проблемы
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 19:13

Экономика Германии слабеет, а впереди страну ждут еще большие проблемы

Агентство Bloomberg сообщило о том, что Германия в опасности. По словам авторов публикации, впереди ожидают только еще большие проблемы.

- Кредитные инвесторы делают ставку на то, что трудности Германии - это нечто большее, чем временная вспышка, - говорится в статье.

Среди озвученных трудностей - проблемы с недвижимостью, экономическая стагнация и максимальный уровень банкротства компаний среди европейских стран. С начала украинского конфликта все это растет как снежный ком, доведя до резкого роста цен на электроэнергию. Особенно ситуация коснулась энергоемких производителей ФРГ.

- Германия в беде. Все крупные экономики, основанные на промышленности, замедляются, - сообщил управляющий фондом Barings Брайан Мангвиро. - Но в Германии всё усугубляется высокими ценами на энергоносители

При этом кризис коснулся буквально всех секторов экономики, говорят эксперты. Они надеялись, что в 2024 году будет небольшая пауза, однако ситуация в стране только ухудшается.

Мир

Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во время митинга

Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во время митинга

Женщины требуют обещанную ротацию.

Читать полностью
Военкоматы Украины начнут работать круглосуточно

Военкоматы Украины начнут работать круглосуточно

Полномочия военкоматов расширили: теперь все действия работники могут производить днем и ночью.

Читать полностью

Общество

В январе 2024 года количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России сократилось на 8%

В январе 2024 года количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России сократилось на 8%

Снижение объясняется рядом факторов, включая предпочтение сохранять средства на банковских вкладах из-за высоких ставок, отсрочку крупных покупок до весны и наличие избытка новых автомобилей на складах, которые продаются со значительными скидками.

Читать полностью
Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения

Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения

Врач-терапевт АО "Медицина", Оксана Серебрякова, подчеркнула важность употребления фруктов в первой половине дня, так как они содержат сахар. Рацион желающих сбросить лишний вес должен включать нежирные продукты, цельные злаки, белок и здоровые жиры.

Читать полностью

Новости