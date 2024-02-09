Агентство Bloomberg сообщило о том, что Германия в опасности. По словам авторов публикации, впереди ожидают только еще большие проблемы.
- Кредитные инвесторы делают ставку на то, что трудности Германии - это нечто большее, чем временная вспышка, - говорится в статье.
Среди озвученных трудностей - проблемы с недвижимостью, экономическая стагнация и максимальный уровень банкротства компаний среди европейских стран. С начала украинского конфликта все это растет как снежный ком, доведя до резкого роста цен на электроэнергию. Особенно ситуация коснулась энергоемких производителей ФРГ.
- Германия в беде. Все крупные экономики, основанные на промышленности, замедляются, - сообщил управляющий фондом Barings Брайан Мангвиро. - Но в Германии всё усугубляется высокими ценами на энергоносители
При этом кризис коснулся буквально всех секторов экономики, говорят эксперты. Они надеялись, что в 2024 году будет небольшая пауза, однако ситуация в стране только ухудшается.
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