Издание Bloomberg сообщило о словах главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера, который заявил о том, что ФРГ становится беднее. Причина - неспособность страны обеспечить экономический рост. Министр подчеркивает, что ФРГ больше не может конкурировать с другими странами.
- Расходы должны быть реализованы через процветание, - отметил глава Минфина ФРГ.
Также он подчеркнул высокий уровень затрат - они требуются, по его словам, «на соблюдение бюрократических проектов в Германии».
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