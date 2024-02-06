Издание Bloomberg сообщило о словах главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера, который заявил о том, что ФРГ становится беднее. Причина - неспособность страны обеспечить экономический рост. Министр подчеркивает, что ФРГ больше не может конкурировать с другими странами.

- Расходы должны быть реализованы через процветание, - отметил глава Минфина ФРГ.

Также он подчеркнул высокий уровень затрат - они требуются, по его словам, «на соблюдение бюрократических проектов в Германии».