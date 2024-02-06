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В Германии объявили о том, что экономический рост в стране максимально сократился
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:02

В Германии объявили о том, что экономический рост в стране максимально сократился

Издание Bloomberg сообщило о словах главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера, который заявил о том, что ФРГ становится беднее. Причина - неспособность страны обеспечить экономический рост. Министр подчеркивает, что ФРГ больше не может конкурировать с другими странами.

- Расходы должны быть реализованы через процветание, - отметил глава Минфина ФРГ.

Также он подчеркнул высокий уровень затрат - они требуются, по его словам, «на соблюдение бюрократических проектов в Германии».

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