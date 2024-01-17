Правительство ФРГ заявило о сумме нового транша в пользу Киева. В 2024 году Германия намерена отправить Украине более семи миллиардов евро, говорится в официальном сообщении.

Накануне заявления прошли переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. В процессе разговора лидеры урегулировали дальнейшие действия стран для обеспечения Киева помощью - финансовой, военной и гуманитарной.

- В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов евро, - подчеркнули в публикации.

На данный момент Германия находится на втором месте по помощи Киеву. Первое уверено удерживают США.