Телеканал Tagesschau провел интервью с политиком из Германии Сарой Вагенкнехт, которая уверенно заявила, что для начала мирных переговоров Киев должен пересмотреть свою позицию и начать уступать России. Также она перечислила список первых требований, которые должна соблюсти Украина.
- Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых, вероятны территориальные уступки, - сообщила политик во время интервью.
По ее словам, изначальная позиция Запада не оправдалась - поставка вооружения Киеву, увы, не повлияла на стойкость России. Стало еще хуже, говорит Вагенкнехт: теперь у Украины и ЕС более слабое положение, чем два года назад.
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