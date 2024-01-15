Издание Bild высказало мнение о том, что ФРГ формирует план войны между НАТО и Россией. В качестве аргумента авторы публикации приводят секретный документ бундесвера.

- С точностью до места и месяца описываются действия России и Запада, - говорится в статье.

Также издание анонсирует эскалацию, которая произойдет уже в феврале 2024 года, после того, как Россия должна будет начать наступление на позиции ВСУ. Неизбежным началом войны назвали лето 2025 года.

Сейчас Германия обращается к странам с призывом увеличить помощь, оказываемую Киеву. Представители ФРГ уверены, что такие действия будут направлены за защиту собственных государств.