Издание Bild высказало мнение о том, что ФРГ формирует план войны между НАТО и Россией. В качестве аргумента авторы публикации приводят секретный документ бундесвера.
- С точностью до места и месяца описываются действия России и Запада, - говорится в статье.
Также издание анонсирует эскалацию, которая произойдет уже в феврале 2024 года, после того, как Россия должна будет начать наступление на позиции ВСУ. Неизбежным началом войны назвали лето 2025 года.
Сейчас Германия обращается к странам с призывом увеличить помощь, оказываемую Киеву. Представители ФРГ уверены, что такие действия будут направлены за защиту собственных государств.
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