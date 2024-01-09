Издание Bild рассказало о забастовке фермеров, которая остановила работу производителя легковых автомобилей Volkswagen. Митингующие сумели сделать так, что сотрудники завода не смогли добраться до места работы - все подъезды были заблокированы.

- Производство сегодня остановлено, - дала комментарий одна из сотрудниц компании.

Забастовка началась в понедельник, митинги идут во всей стране. Ряд автобанов заблокирован тракторами. Причиной протеста стали действия правительства - в декабре политики анонсировали ряд мер, которые помогли бы сэкономить бюджет. Среди них - отмена субсидий на дизельное топливо, а также льготное налогообложение на транспортные средства в лесном и сельском хозяйстве.