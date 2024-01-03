Бюджетный кризис коснется обычных потребителей, считает глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум. В 2024 году вполне можно ожидать очередного повышения цен на электричество и газ, рассказал представитель компании в своем интервью изданию Rheinische Post.
- После предыдущего снижения цен, при текущих обстоятельствах, электричество и газ могут снова подорожать с 2024 года, - сообщил он. - Это нехороший сигнал для потребителей.
Проблема, по словам Бирнбаума, заключается в совокупности факторов: это и повышение НДС на газ, и отмена регулировки цен для конечного потребителя. Отменены и меры правительства по удержанию уровня стоимости на электричество и энергоносители.
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