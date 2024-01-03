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Счета опять вырастут: в Германии опять увеличатся цены на газ и электричество
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:15

Счета опять вырастут: в Германии опять увеличатся цены на газ и электричество

Бюджетный кризис коснется обычных потребителей, считает глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум. В 2024 году вполне можно ожидать очередного повышения цен на электричество и газ, рассказал представитель компании в своем интервью изданию Rheinische Post.

- После предыдущего снижения цен, при текущих обстоятельствах, электричество и газ могут снова подорожать с 2024 года, - сообщил он. - Это нехороший сигнал для потребителей.

Проблема, по словам Бирнбаума, заключается в совокупности факторов: это и повышение НДС на газ, и отмена регулировки цен для конечного потребителя. Отменены и меры правительства по удержанию уровня стоимости на электричество и энергоносители.

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