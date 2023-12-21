Генпрокуратура ФРГ активировала действия по конфискации российских активов на сумму более 720 млн евро. Причина вполне предсказуема: российская сторона якобы пыталась вывести свои активы в обход санкций. Изъятые средства, безусловно, будут направлены в бюджет ФРГ.

Деньги, замороженные на счету банка JP Morgan, принадлежат одной из организаций Мосбиржи. На данный момент Генпрокуратура уже начала активные действия, направив в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне заявление о возбуждении независимого производства - так говорится в официальном сообщении ведомства.