Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях против правых сил в Германии

Демонстрации против правых сил и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) привлекли десятки тысяч участников в различных городах Германии.

Во Франкфурте-на-Майне улицы заполнили около 35 тыс. человек, а в Ганновере, Касселе и других городах также прошли крупные митинги. Демонстранты выражали протест против правого экстремизма и поддерживали демократию.

Власти проводят акции протеста в контексте утечки информации о тайной встрече правых экстремистов, где обсуждались планы депортации 2 млн человек из Германии.