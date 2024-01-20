Новая инициатива в Германии, предполагающая выдачу банковских карт вместо наличных денег беженцам, вызывает недовольство у части мигрантов. В округе Грайц уже начали выдавать такие карты, и по мнению газеты Bild am Sonntag, первые беженцы, получившие карты, выражают недовольство и покидают страну.
Однако руководитель службы по делам беженцев отмечает, что большинство мигрантов принимают изменения положительно, но есть и те, кто предпочел бы получать наличные. Новая система предусматривает ежемесячное пополнение банковских карт местной администрацией, ограниченные географические рамки использования карты и отсутствие возможности осуществления банковских переводов.
Выживаемость при раке поджелудочной железы в США выросла в два раза
Рак поджелудочной железы остается одним из трудно выявляемых и смертельных видов онкологических заболеваний. Однако, согласно данным Healthday, пятилетняя выживаемость при этом раке в США выросла более чем в два раза, достигнув 13%.
Новое исследование сообщает о влиянии изменений климата на человеческую жизнь
Исследование, проведенное в Университете науки и технологий Шахджалала в Бангладеш, опубликовано в научном журнале PLOS Climate. Врач Амит Рой проанализировал данные о температурных показателях, количестве осадков и продолжительности жизни в 191 стране с 1940 по 2020 год.
В Москве началось тестирование инновационной модели светофоров с контурной подсветкой
Заммэр Максим Ликсутов отметил, что устройство заметно издалека в любую погоду и время суток, что поможет водителям заранее видеть сигнал и избегать ошибок. Тестирование проводится на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года.
Эксперт Никитина рекомендует использовать наличные деньги в Турции
Руководитель направления Восточной и Юго-Восточной Европы в компании Immigrant House, Оксана Никитина, рекомендует использовать наличные деньги при расчетах в Турции. В своем высказывании она предлагает взять с собой в поездку валюту, принятую у россиян, учитывая лимит в 10 тысяч долларов на человека при выезде.