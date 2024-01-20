Новая инициатива в Германии, предполагающая выдачу банковских карт вместо наличных денег беженцам, вызывает недовольство у части мигрантов. В округе Грайц уже начали выдавать такие карты, и по мнению газеты Bild am Sonntag, первые беженцы, получившие карты, выражают недовольство и покидают страну.

Однако руководитель службы по делам беженцев отмечает, что большинство мигрантов принимают изменения положительно, но есть и те, кто предпочел бы получать наличные. Новая система предусматривает ежемесячное пополнение банковских карт местной администрацией, ограниченные географические рамки использования карты и отсутствие возможности осуществления банковских переводов.