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В Санкт-Петербурге был задержан немец с мармеладными мишками, содержащими марихуану
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:28

В Санкт-Петербурге был задержан немец с мармеладными мишками, содержащими марихуану

Россия проинформировала генеральное консульство ФРГ о задержании гражданина Германии в Санкт-Петербурге, у которого нашли сладости с марихуаной.

Немец был задержан и помещён под стражу в связи с тем, что занимался контрабандой запрещённых веществ на территории северной столицы. В итоге иностранному гражданину грозит до семи лет тюрьмы.

Когда у иностранца спросила, зачем он вообще привёз с собой мармеладных мишек с марихуановой начинкой, он ответил, что они служат ему хорошим снотворным.

Сам же осуждённый сказал, что у других таможенных служб не возникало абсолютно никаких вопросов к его кондитерским изделиям. После нескольких проведённых тестов выяснилось, что в сладких мишках, действительно, присутствует наркотик.

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