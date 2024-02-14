В Санкт-Петербурге был задержан немец с мармеладными мишками, содержащими марихуану

Россия проинформировала генеральное консульство ФРГ о задержании гражданина Германии в Санкт-Петербурге, у которого нашли сладости с марихуаной.

Немец был задержан и помещён под стражу в связи с тем, что занимался контрабандой запрещённых веществ на территории северной столицы. В итоге иностранному гражданину грозит до семи лет тюрьмы.

Когда у иностранца спросила, зачем он вообще привёз с собой мармеладных мишек с марихуановой начинкой, он ответил, что они служат ему хорошим снотворным.

Сам же осуждённый сказал, что у других таможенных служб не возникало абсолютно никаких вопросов к его кондитерским изделиям. После нескольких проведённых тестов выяснилось, что в сладких мишках, действительно, присутствует наркотик.