Официальный Тбилиси выразил озабоченность недружественными действиями Киева в отношении грузинского народа. Это происходит на фоне того, что ранее Грузия активно выражала солидарность Украине и осуждала действия России в связи с СВО. Однако последние решения Киева вызывают сожаление и озабоченность в правительстве Грузии, говорится в заявлении последней.

В частности, особое недовольство вызвал такой демарш Киева, когда бывший глава Министерства юстиции Грузии Зураб Адеишвили (работавший еще при Саакашвили) посетил встречи высокого уровня в ФРГ и Бельгии в составе делегации Украины. Хотя сейчас Адеишвили заочно осужден по ряду уголовных дел в самой Грузии. Также ранее Киев отозвал своего посла из Тбилиси из-за отказа Грузии присоединяться к санкциям против РФ.



В России уверены, что Западные страны оказывают активное давление на Грузию из-за ее диалога с нашей страной. Показательно, что власти Грузии в начале года задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся через территорию страны из Одессы. Теракт готовился в Воронеже. Не исключено, что перехват взрывчатки в Грузии также мог повлиять на отношения Тбилиси и Киева.

Власти Украины хотели бы видеть во главе Грузии оппозиционного политика, как бывший президент Саакашвили, чтобы тот начал войну против России вместе с Киевом, считает председатель комитета грузинского парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.