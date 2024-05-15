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Владимир Путин не планирует кадровых изменений в Генштабе
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:49

Владимир Путин не планирует кадровых изменений в Генштабе

В Генштабе Вооружённых сил России не планируется делать никаких кадровых изменений. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов, которая состоялась в среду. Об этом сообщает РИА "Новости".﻿

Изменения в правительстве и администрации президента, произошедшие после переизбрания президента на новый срок, не затронут работу Генштаба Минобороны.

"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", - сказал Владимир Путин.

Валерий Герасимов продолжит исполнять обязанности начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ на постоянной основе. Министром обороны России назначен Андрей Белоусов, а сам Президент остаётся Верховным главнокомандующим страны.

Фото: flickr. com/Vladimir V. Burov (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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