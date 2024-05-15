В Генштабе Вооружённых сил России не планируется делать никаких кадровых изменений. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов, которая состоялась в среду. Об этом сообщает РИА "Новости".
Изменения в правительстве и администрации президента, произошедшие после переизбрания президента на новый срок, не затронут работу Генштаба Минобороны.
"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", - сказал Владимир Путин.
Валерий Герасимов продолжит исполнять обязанности начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ на постоянной основе. Министром обороны России назначен Андрей Белоусов, а сам Президент остаётся Верховным главнокомандующим страны.
Фото: flickr. com/Vladimir V. Burov (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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