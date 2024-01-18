Древние масштабные миграции человека стали объектом глубокого генетического анализа

Исследование генетического разнообразия европейцев, проведенное международной группой ученых и опубликованное в портале Nature, раскрывает детали масштабных миграций человека в Западной Евразии в голоцене. Секвенирование 317 геномов из периодов мезолита и неолита позволило выявить важные аспекты эволюции евразийских популяций.

Ключевым результатом исследования является обнаружение "великой границы" генома, простирающейся от Черного моря до Балтийского моря. Различия в генетике мезолитических охотников-собирателей на востоке и западе этой границы были значительными, и влияние неолитизации оказалось существенным. Заметны крупные изменения, включая замену охотников-собирателей на западе с появлением земледелия.

Примечательно, что родственные связи сокращались на западе, особенно в неолитический период, в то время как на востоке от Урала они оставались высокими. Граница размылась с распространением родословной, связанной с Ямной культурой.

Исследователи также изучили происхождение и судьбу Ямной культуры, выявив влияние охотников-собирателей из Среднего Дона. Группы Ямной впоследствии смешались с представителями культуры шаровидных амфор перед распространением в Европу. Аналогичные сценарии наблюдались и в Западной Сибири согласно новым геномным данным из "неолитической степи".

Масштабные миграции, происходившие в Западной Евразии, оставили глубокий след в генетическом разнообразии евразийских популяций, предоставляя новые ключи для понимания сложного мозаичного пейзажа генетического наследия человечества, сообщает Planet Today.