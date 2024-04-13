Исследователи из Университета Хиросимы провели мета-анализ для выявления генов, реагирующих на стресс, в Arabidopsis thaliana, широко изучаемом растении. Они сосредоточились на пяти конкретных стрессорах: абсцизовой кислоте (ABA), соли, обезвоживании, осмотическом стрессе и холоде.
Анализируя общедоступные данные о последовательности РНК, они выявили 14 генов, активируемых, и восемь генов, подавляемых, при всех видах стресса. Некоторые гены были уникально регулированы определенными стрессорами, что указывает на альтернативные сигнальные пути.
Эти исследования предоставляют ценные познания в механизмы стрессоустойчивости растений и предлагают потенциальные цели для редактирования генома для повышения устойчивости урожая.
Выявленные гены также могут помочь в разработке стрессоустойчивых культурных растений путем редактирования генома.
Продолжение исследований в этой области направлено на выявление новых механизмов стрессоустойчивости и сигнальных путей в растениях.
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