Исследователи из Университета Хиросимы провели мета-анализ для выявления генов, реагирующих на стресс, в Arabidopsis thaliana, широко изучаемом растении. Они сосредоточились на пяти конкретных стрессорах: абсцизовой кислоте (ABA), соли, обезвоживании, осмотическом стрессе и холоде.

Анализируя общедоступные данные о последовательности РНК, они выявили 14 генов, активируемых, и восемь генов, подавляемых, при всех видах стресса. Некоторые гены были уникально регулированы определенными стрессорами, что указывает на альтернативные сигнальные пути.

Эти исследования предоставляют ценные познания в механизмы стрессоустойчивости растений и предлагают потенциальные цели для редактирования генома для повышения устойчивости урожая.

Выявленные гены также могут помочь в разработке стрессоустойчивых культурных растений путем редактирования генома.

Продолжение исследований в этой области направлено на выявление новых механизмов стрессоустойчивости и сигнальных путей в растениях.