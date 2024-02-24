В Перми разработан гель на основе ксантана, который улучшает герметичность старых нефтяных скважин

Разработанный инновационный состав, добавленный в раствор магниевой соли, моющего средства и лимонной кислоты, обеспечивает эффективное герметизирование скважин, особенно в условиях высокой минерализации воды.

Исследование ученых ПНИПУ выделяется своей уникальностью и низкой стоимостью по сравнению с аналогами. Разработанный гель обладает рядом преимуществ, включая устойчивость к разрушению при взаимодействии с пластовой водой, низкую вязкость до начала гелеобразования и способность проникать в пласт на более глубокие уровни, что обеспечивает более качественную изоляцию.

Проект был представлен на Международной научно-практической конференции в 2023 году и проводился в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", в рамках которой ПНИПУ получил значительный грант. Эта программа является частью масштабной исторической инициативы в России по поддержке и развитию высших учебных заведений с целью формирования более 100 современных университетов, ставших центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны, сообщает ТАСС.