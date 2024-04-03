После проведения в стране в воскресенье муниципальных выборов, выступления несогласных граждан стали более заметными. Полиция страны противодействует беспорядкам. Результаты выборов оказались не в пользу действующего главы государства.
Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги выборов, сказал, что "не удалось достичь желаемых результатов".
"2 апреля прошли несогласованные марши, участники которых выкрикивали лозунги в поддержку сепаратистской террористической организации, забрасывали камнями наши силы безопасности и, несмотря на предупреждения, оказывали сопротивление", - заявил глава МВД Турции.
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.
Apple не собирается покидать европейский рынок
Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.
Рекорды по теплу были установлены во многих регионах России
Особенно примечательным стал погодный рекорд в Крыму, где температура поднялась до +31 градуса.
Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT
Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.