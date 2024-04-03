После проведения в стране в воскресенье муниципальных выборов, выступления несогласных граждан стали более заметными. Полиция страны противодействует беспорядкам. Результаты выборов оказались не в пользу действующего главы государства.

Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги выборов, сказал, что "не удалось достичь желаемых результатов".

"2 апреля прошли несогласованные марши, участники которых выкрикивали лозунги в поддержку сепаратистской террористической организации, забрасывали камнями наши силы безопасности и, несмотря на предупреждения, оказывали сопротивление", - заявил глава МВД Турции.