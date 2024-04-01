Бельгийские прокуроры передали коллегам из Евросоюза дело с результатами расследования против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Под вниманительным оком правоохранителей Ервопы оказалсь перепискаа между главой компании Pfizer Альбертом Бурлой и госпожой фон дер Ляйен.
Прокуратуру заинтересовали факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов". Напомним, что американская компания Pfizer массово поставляла вакцины от коронавируса во время начал пандемии в 2020 году.
Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией
Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".
Доход России от газа за рубли достиг 2,3 трлн
Венгрия, Италия, Греция и Словакия стали самыми массовыми покупателями "голубого топлива".
В России 539 тыс. владельцев иностранных финансовых счетов
Это следует из презентации "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год.
Потепление угрожает инфраструктуре авариями
Температура воздуха в 2024 году может превысить показатели 2023 года, когда был установлен антирекорд по потеплению.