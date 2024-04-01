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Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:54

Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза

Бельгийские прокуроры передали коллегам из Евросоюза дело с результатами расследования против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Под вниманительным оком правоохранителей Ервопы оказалсь перепискаа между главой компании Pfizer Альбертом Бурлой и госпожой фон дер Ляйен.

Прокуратуру заинтересовали факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов". Напомним, что американская компания Pfizer массово поставляла вакцины от коронавируса во время начал пандемии в 2020 году.

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