Бельгийские прокуроры передали коллегам из Евросоюза дело с результатами расследования против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Под вниманительным оком правоохранителей Ервопы оказалсь перепискаа между главой компании Pfizer Альбертом Бурлой и госпожой фон дер Ляйен.

Прокуратуру заинтересовали факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов". Напомним, что американская компания Pfizer массово поставляла вакцины от коронавируса во время начал пандемии в 2020 году.