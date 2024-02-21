Республика Узбекистан планирует до 2030 года в три с половиной раза увеличить импорт "голубого топлива". Сейчас эта азиатская страна имеет подписанный договор с "Газпромом" по которому в сутки покупает 9 млн м3 газа, что составляет около 3 млрд м3. в год.
Увеличить прокачку метана можно будет в результате модернизации трубопроводной системы республики. На эту цель будет направлено из бюджета Узбекистана 470 млн долл. Постановление правительства республики об этом уэе подписано, как стало известно СМИ.
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Стало известно, что Apple планирует выпустить новые модели AirPods в 2024 году
Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует выпустить новые модели беспроводных наушников AirPods 4 и AirPods Max в 2024 году.
За 2023 год Казань привлекла четыре миллиона туристов
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Специалисты провели исследование садового многолетника и обнаружили в нем значительное количество полезных соединений, таких как кумарины, флавоноиды и фенольные кислоты. Эти вещества имеют потенциал для использования в парфюмерии, фармацевтике и противовоспалительных средствах.