Республика Узбекистан планирует до 2030 года в три с половиной раза увеличить импорт "голубого топлива". Сейчас эта азиатская страна имеет подписанный договор с "Газпромом" по которому в сутки покупает 9 млн м3 газа, что составляет около 3 млрд м3. в год.

Увеличить прокачку метана можно будет в результате модернизации трубопроводной системы республики. На эту цель будет направлено из бюджета Узбекистана 470 млн долл. Постановление правительства республики об этом уэе подписано, как стало известно СМИ.





