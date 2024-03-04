Данные Газпрома утверждают, что общий среднесуточный объем газа, который перегоняют из России на Украину, составил 42,2 миллиона кубометров. Это максимальный объем, если взять за точку отсчета ноябрь 2022 года.

За 2023 год количество прошедшего украинским транзитом газа увеличилось на 21,3 процента. Однако, если сравнивать с аналогичным показателем за январь 2023 года, объем вырос ненамного - всего на 1,2 процента.

Февраль показал проводимость через украинскую ГТС в количестве 1,22 миллиарда кубометров голубого топлива. Значение превысило прошлогодние показатели - тогда объем составил 943,5 миллиона кубометров.