Данные Газпрома утверждают, что общий среднесуточный объем газа, который перегоняют из России на Украину, составил 42,2 миллиона кубометров. Это максимальный объем, если взять за точку отсчета ноябрь 2022 года.
За 2023 год количество прошедшего украинским транзитом газа увеличилось на 21,3 процента. Однако, если сравнивать с аналогичным показателем за январь 2023 года, объем вырос ненамного - всего на 1,2 процента.
Февраль показал проводимость через украинскую ГТС в количестве 1,22 миллиарда кубометров голубого топлива. Значение превысило прошлогодние показатели - тогда объем составил 943,5 миллиона кубометров.
Последнее обновление Windows 11 от Microsoft представляет собой значительное улучшение в области ИИ
Интеграция Copilot в Windows 11 стала более глубокой, позволяя пользователям управлять системными настройками, инструментами доступности и взаимодействовать со сторонними приложениями.
Тино Хрупалла призвал действующего канцлера ФРГ уволить военных, которые своими действиями угрожали ЕС и самой Германии
3 марта лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Канцлер Олафу Шольцу должен поручить Министру обороны ФРГ Борису Писториусу уволить группу военных, которые угрожали своими безрассудными действиями ЕС и Германии.
Эксперты сообщают об увеличении числа существующих туристических проектов в РФ
В России активно реализуются масштабные проекты по формированию новых курортных городов с целью увеличения туристического потока в страну. Одним из таких проектов является строительство нового курортного города "Новая Анапа" на побережье Черного моря в районе города Анапа.
Стало известно, что обращения по ремонту китайских машин участились
Растущие очереди на ремонт китайских автомобилей в Санкт-Петербурге указывают на значительные изменения в рыночной динамике. Средний чек на ремонт машин китайских марок за последний год вырос на 10-25 процентов.