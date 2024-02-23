В Белоруссии стали меньше использовать газ для собственных нужд, подсчитали эксперты. По словам министра энергетики республики Виктора Каранкевича, цифра уменьшилась на 1,7 миллиарда кубометров.

- Объем потребления природного газа за прошлый год составил 17 млрд куб. м. - сообщил он. - Снижение по сравнению с уровнем 2022 года - на 1,7 млрд куб. м, или на 9,6%.

По словам министра, сократить расходы получилось благодаря энергосберегающим мероприятиям. Сейчас в стране активно вовлекают местные виды топлива, компенсируя импорт голубого топлива. Еще один плюс - введение в работу БелАЭС, которая заместила 6,7 миллиарда кубометров газа.