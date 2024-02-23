В Белоруссии стали меньше использовать газ для собственных нужд, подсчитали эксперты. По словам министра энергетики республики Виктора Каранкевича, цифра уменьшилась на 1,7 миллиарда кубометров.
- Объем потребления природного газа за прошлый год составил 17 млрд куб. м. - сообщил он. - Снижение по сравнению с уровнем 2022 года - на 1,7 млрд куб. м, или на 9,6%.
По словам министра, сократить расходы получилось благодаря энергосберегающим мероприятиям. Сейчас в стране активно вовлекают местные виды топлива, компенсируя импорт голубого топлива. Еще один плюс - введение в работу БелАЭС, которая заместила 6,7 миллиарда кубометров газа.
Группа археологов из США и Германии выяснила, что неандертальцы умели готовить сложные виды клея
Исследователи обнаружили смесь охры и битума на инструментах, найденных во Франции, в месте Ле-Мустье, датируемом периодом между 120 тыс. и 40 тыс. лет назад. Этот двухкомпонентный клей использовался для создания ручек инструментов.
Америка вновь угрожает России санкциями
Сотни и сотни санкций: в США рассказали о своих планах по поводу рестрикций
Врач Зайцев подчеркивает важность правильного лечения насморка
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предостерегает от самостоятельного применения сосудосуживающих капель из-за риска привыкания и дисбаланса. Рекомендуется использовать их осторожно, не более 2-3 раз в сутки в течение 5-7 дней.
На Солнце зафиксированы две мощные вспышки высшего балла X, произошедшие впервые за семь лет
Последний раз подобное явление наблюдалось в сентябре 2017 года. Вспышки вызвали интерес среди ученых, так как такие события происходят редко и указывают на переход Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности.