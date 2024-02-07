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В Голландии сообщили, что не намерены отказываться от газа даже после 2050 года
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:21

В Голландии сообщили, что не намерены отказываться от газа даже после 2050 года

Посланник по энергетике Министерства экономики и климатической политики Нидерландов Фредерик Висселинк рассказал о зависимости страны от природного газа. По его словам, Голландия не сможет отказаться от «голубого топлива» даже к середине этого века, пишет издание Bloomberg.

Речь идет о вопросе сдержать рост глобальных температур, а также снизить выбросы метана. Кроме этого, эксперты надеются уже к 2030 году отказаться от добычи ископаемого топлива.

Однако для того, чтобы добиться нулевого порога вредных выбросов, Голландии придется от многого отказаться и нарастить необходимые мощности. Это и эффективность захвата углерода, и поиск новых источников энергии, которые будут отвечать экологическим требованиям.

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