Посланник по энергетике Министерства экономики и климатической политики Нидерландов Фредерик Висселинк рассказал о зависимости страны от природного газа. По его словам, Голландия не сможет отказаться от «голубого топлива» даже к середине этого века, пишет издание Bloomberg.

Речь идет о вопросе сдержать рост глобальных температур, а также снизить выбросы метана. Кроме этого, эксперты надеются уже к 2030 году отказаться от добычи ископаемого топлива.

Однако для того, чтобы добиться нулевого порога вредных выбросов, Голландии придется от многого отказаться и нарастить необходимые мощности. Это и эффективность захвата углерода, и поиск новых источников энергии, которые будут отвечать экологическим требованиям.