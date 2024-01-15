Стоимость газа в Европе понизилась до рекордного уровня

Газ в Европе подешевел: биржевые цены в понедельник, 15 января, рухнули чуть больше, чем на семь процентов. Такие данные предоставила лондонская биржа ICE.. Для сравнения, аналогичные цены можно было увидеть в сентябре 2023 года, а после октябрьского влета стоимость уменьшилась вдвое.

Эксперты уверены - на ситуацию повлияла достаточно мягкая зима, которая установилась в Европе, а также запасы, которые собрали в подземных хранилищах. Сейчас их уровень остается на планке выше 80%. Напомним, что присутствие России на газовом рынке Европы основательно сократилось после начала СВО.