Стоимость газа в Европе понизилась до рекордного уровня

Газ в Европе подешевел: биржевые цены в понедельник, 15 января, рухнули чуть больше, чем на семь процентов. Такие данные предоставила лондонская биржа ICE.. Для сравнения, аналогичные цены можно было увидеть в сентябре 2023 года, а после октябрьского влета стоимость уменьшилась вдвое.
Эксперты уверены - на ситуацию повлияла достаточно мягкая зима, которая установилась в Европе, а также запасы, которые собрали в подземных хранилищах. Сейчас их уровень остается на планке выше 80%. Напомним, что присутствие России на газовом рынке Европы основательно сократилось после начала СВО.
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