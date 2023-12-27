Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину о планах сотрудничества с Китаем. По словам Миллера, уже в 2025 году поставки голубого топлива в страну составят 38 млрд кубометров.
- В этом году поставки газа в Китай будут в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, - подчеркнул он в своем сообщении. - В 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства.
Сегодняшние цифры таковы: за 2023 год РФ способна поставить КНР более 23,2 млрд кубометров газа, что достаточно серьезно превышает план, в котором указана цифра в 22 млрд кубометров. Экспорт в Китай идет по газопроводу «Сила Сибири».
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